Lazio, il Cluj avversaria di Conference: il punto sulla squadra romena

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'urna di Nyon ha emesso il suo verdetto: l'avversaria della Lazio nel playoff di Conference League sarà il CFR Cluj. L'andata si giocherà allo stadio Olimpico il 16 febbraio 2023, mentre il ritorno una settimana più tardi a Cluj-Napoca. Sarà un nuovo confronto con la squadra romena a soli tre anni dall'ultima volta: i bianocelesti incontrarono il Cluj nel girone di Europa League 2019-20, raccogliendo una sconfitta per 2-1 in trasferta e una vittoria per 1-0 nella Capitale. Dopo tre stagioni la situazione in casa Lazio è profondamente cambiata, mentre il club bordeaux-bianco è una squadra che tende a mantenere parecchio invariata la rosa.

PETRESCU E SQUADRA - Un punto di contatto tra il Cluj di oggi e quello di tre stagioni fa è l'allenatore, che è una vecchia conoscenza del calcio italiano come Dan Petrescu. L'ex terzino di Foggia e Genoa è alla terze esperienza sulla panchina della squadra romena: la prima nella stagione 2017-18, poi nel 2019-20 dopo la parentesi in Cina al Guizhou Hengfeng, esonerato nel novembre 2020 viene richiamato nel gennaio 2021, appena svincolato dal Kayserispor. Dal punto di vista tattico Petrescu utilizza la difesa a 4, poi alterna tra 4-3-3, 4-2-3-1 e 4-4-2. Per quanto riguarda la squadra, dalla scorsa estate è sbarcato in Romania Simone Scuffet, ex portiere dell'Udinese. Altri giocatori interessanti sono il difensore centrale Andrei Burca, il terzino destro Cristian Manea, i mediani Nana Boateng e Mihai Bordeianu, gli attaccanti Ciprian Deac (a segno su rigore in Cluj - Lazio del 2019) e Gabriel Debeljuh. Quest'ultimo ha subito un infortunio al legamento crociato e il rientro è previsto proprio a ridosso della doppia sfida contro la Lazio.

PERCORSO - Il Cluj è campione di Romania da cinque stagioni consecutive, ma nel campionato in corso la squadra non sta particolarmente brillando: è al quarto posto con 28 punti, a meno 12 dal Farul con tre partite da recuperare (la prima stasera contro l'Universitatea Craiova). La stagione europea della squadra di Petrescu era iniziata dal primo turno di qualificazione di Champions League, perso ai rigori nel doppio confronto contro il Pyunik Erevan. In Conference League, prima del girone, i romeni hanno eliminato nei turni preliminari Inter Escaldes, Sachcer Salihorsk e Maribor. Nel gruppo invece hanno ottenuto il secondo posto alle spalle del Sivasspor e davanti a Slavia Praga e Ballkani.

Pubblicato il 7/11