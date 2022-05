Lazio, il comunicato sui cori razzisti: "Individuare e perseguire i responsabili"

Fonte: S.S. Lazio

© foto di www.imagephotoagency.it

Cori razzisti verso lo steward di colore. Il video durante la partita tra Lazio e Verona ha fatto il giro dei social, scatenando la reazione del ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. "C'è chi lo chiama tifo e li definisce tifosi. No, gli autori di questi insulti razzisti, rivolti a un ragazzo a bordo campo allo stadio Olimpico, sono solo vigliacchi. Vigliacchi, ecco cosa siete", ha scritto il politico sul suo account Facebook. E in serata è arrivato anche il comunicato da parte della società: "Sui cori razzisti e gli slogan antisemiti come quelli riportati in queste ore su alcuni siti e quotidiani la Società Sportiva Lazio si è sempre espressa con chiarezza: non meritano commenti e vanno condannati senza mezzi termini. Per questo condividiamo pienamente anche le considerazioni del ministro Di Maio. La Lazio, infatti, ha già da anni attivato tutte le iniziative e le misure possibili per prevenire e reprimere questi fenomeni. Anche in questo frangente la Società si è già attivata con il proprio servizio di sicurezza, insieme alle autorità preposte, per individuare e perseguire i responsabili che, con i loro comportamenti, danneggiano gravemente l’immagine di tutto il calcio e di chi tifa con vera passione".