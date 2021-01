Lazio, il confronto con la classifica della scorsa stagione: solo il Cagliari ha fatto peggio

Una Lazio che non splende, non convince e non esalta. Questa prima parte di stagione, escludendo l'ottima Champions League finora disputata, non ha di certo entusiasmato. Il confronto con lo splendido avvio dello scorso campionato è impietoso. Dopo 15 giornate i biancocelesti si ritrovano a -11 punti rispetto al 2019/20. Statistica amara, se si pensa che solo il Cagliari ha fatto peggio. Di seguito l'inter classifica:

Milan 37 (+17)

Inter 36 (-2)

Roma 30 (+1)

*Napoli 28 (+7)

*Juventus 27 (-9)

Sassuolo 26 (+8)

*Atalanta 25 (-3)

Hellas Verona 23 (+5)

Lazio 22 (-11)

Benevento 18 (in Serie B)

Sampdoria 17 (+5)

Bologna 16 (=)

Fiorentina 15 (-1)

*Udinese 15 (=)

Cagliari 14 (-15)

Parma 12 (-9)

Torino 11 (-9)

Spezia 11 (in Serie B)

Genoa 11 (=)

Crotone 9 (in Serie B)



*=Una gara in meno