Lazio, il futuro di Milinkovic tra Chelsea e voglia di rimanere

Il futuro di Sergej Milinkovic-Savic alla Lazio rimane una incognita. Il giocatore potrebbe essere sacrificato in questa sessione di mercato davanti ad una grande offerta. Che al momento non c’è. Ma come riporta la rassegna di Radiosei, non si può dimenticare il recente viaggio del ds Igli Tare a Londra. Ci sarebbe il Chelsea interessato al Sergente, al momento però, resta difficile trovare offerte superiori ai 55-60 milioni di euro. L’agente Kezman non molla, la sua missione (trovare squadre interessate) non è finita. Ha contatti con tre o quattro club inglesi, compreso appunto il Chelsea. Al momento nulla si muove, Milinkovic è atteso a Roma per le visite mediche domenica 3 luglio. Poi partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore per prepararsi ad un'altra grande stagione con l'aquila sul petto.