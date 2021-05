Lazio, il messaggio di Caicedo in ricordo di Arnau: "Ti ricorderò per sempre" - FOTO

Una notizia che ha sconvolto il mondo del calcio spagnolo quella della morte di Francesc Arnau ex portiere del Barcellona e direttore sportivo del Real Oviedo. Arnau aveva compiuto 46 anni lo scorso 23 marzo, le cause della morte per ora non sono ancora note. Intanto anche l'attaccante della Lazio Felipe Caicedo ha voluto omaggiare lo spagnolo con un messaggio pubblicato sui social: "Riposa in pace amico, ti ricorderò per sempre Arnau".

Descansa en paz amigo te recordaré siempre Arnau pic.twitter.com/TWpR2NUV2B — Felipe Caicedo (@FelipaoCaicedo) May 22, 2021

