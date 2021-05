Sassuolo, De Zerbi: "Vogliamo vincere, non ci aspettiamo regali"

Domani Roberto De Zerbi guiderà per l'ultima volta il Sassuolo dalla panchina, dalla prossima stagione con ogni probabilità sarà in Ucraina con lo Shakhtar Donetsk. Con la Lazio sarà la sua ultima partita in neroverde e in conferenza stampa ha detto: "Speriamo ancora di arrivare settimi, il bilancio di questi tre anni è positivo. Io e il mio staff siamo grati alla gente di Sassuolo, spiace non averli sentiti vicini nell'ultimo anno e mezzo. Il Sassuolo è una squadra che si è evoluta anno dopo anno, e che oggi sa giocare a prescindere dallo schema scelto. Sa giocarsi la partita a viso aperto contro chiunque, mantenendo l'umiltà di saper andare nei campi caldi con la voglia di sapersi sporcare per raggiungere il risultato".

GLI AVVERSARI - "Domani vogliamo vincere, sono sicuro che faremo una grande partita contro una squadra organizzata, forte e fisica come la Lazio. Non ci aspettiamo regali da parte di nessuno, vogliamo vincere la partita per meriti nostri. E' vero che siamo ancora in corsa per l'Europa League, ma anche per arrivare a 62 punti, che sarebbe un record per questa società".

LE SCELTE - "Fuori Magnanelli, da valutare Raspadori per un affatticamento, non voglio rischiare niente. Non è nulla di grave, ma non mi sembra il caso di forzare la mano. Ho visto bene Djuricic e Caputo, per Ciccio mi spiace che non sia stato convocato per gli Europei. Spero rientri nel gruppo Azzurro per i Mondiali".