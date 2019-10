Lazio, il muro dei secondi tempi: primato in Europa

La Lazio nelle ultime due partite ha peccato in fase difensiva. I due gol subiti a Bologna e i tre di sabato contro l'Atalanta hanno peggiorato un dato che fino a Lazio - Genoa era invidiabile. In entrambi i casi le disattenzioni però si sono concentrate nella prima frazione di gioco. Nella ripresa la retroguardia biancoceleste ha alzato il muro, come in quasi tutte le partite di questo inizio di campionato. Come riporta Lazio Page, la squadra di Inzaghi ha il primato in Europa per il minor numero di gol subiti nel secondo tempo: soltanto due, entrambi incassati a Ferrara contro la Spal. Un dato importante per Acerbi e compagni, che già a Glasgow in Europa League punteranno a estendere l'efficacia dal primo all'ultimo minuto di gioco.

