Lazio, il padre di Pereira: "Parlavamo insieme di calcio. Il segreto? È sempre rimasto umile"

Nato e cresciuto calcisticamente in Belgio, Andreas Pereira ha scelto la Nazionale brasiliana. Quella del padre, ex attaccante del Mechelen, squadra di prima divisione belga. Dopo il ritiro dal calcio giocato, all'età di 34 anni, il papà Marcos è diventato il primo allenatore di Andreas, numero 7 della Lazio che ieri ha trovato il primo gol in maglia biancoceleste. Marcos ha parlato cosìai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Mi limitavo a parlare con lui di come giocare le partite. Calcio? Mia moglie lo accompagnava sempre e ovunque. Andreas ha scoperto questa passione a 4 anni e a 12 abbiamo capito che poteva fare grandi cose dopo essere stato il migliore in un torneo giocato in Spagna. Ma è sempre rimasto il ragazzino umile che era".

