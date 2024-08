Lazio, il portiere vestirà di rosa: presentato il kit 'away' di Provedel e Mandas - FOTO

Se la 'maglia away' per i giocatori di movimento sarà gialla, il portiere dovrà invece vestire un rosa molto acceso. Nelle foto di presentazione del kit per i match fuori casa, la Lazio ha reso note anche quelle che saranno le divise di Provedel e Mandas, con il primo dei due a posare come modello. La maglietta sarà caratterizzata da un rosa quasi fluo, sul quale si instaurano dei motivi blu che spezzano l'uniformità del colore. Rosa saranno anche i pantaloncini e i calzettoni, mentre ancora una volta blu il numero e i nomi sulle spalle e sulla coscia destra.