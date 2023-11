Lazio, il preparatore Fonte: "Ho ringraziato Ciro! Ieri un'emozione fortissima..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Oggi, 29 novembre 2023, non è solo il compleanno di Manuel Lazzari, ma anche quello di Alessandro Fonte, uno dei preparatori della Lazio, che compie 50 anni. Per l'occasione, è intervenuto in collegamento a Lazio Style Radio per parlare in particolare delle sue emozioni dopo la vittoria di ieri sera contro il Celtic. Ecco le sue parole: “Ci voleva questo giorno libero. Vittoria ieri sera, qualificazione, giorno libero e compleanno. Tutto perfetto. Ho ringraziato Ciro (ride, ndr.). Ieri il gol è stata un’emozione fortissima, venivamo da due giorni di grande difficoltà e stress. È stato uno sfogo liberatorio. Poi sotto la Nord è stato bellissimo. Io cerco di motivare il più possibile i giocatori, soprattutto quelli che subentrano quando magari sono in panchina scontenti. Loro devono sapere che possono cambiare la partita in corso oppure rafforzare il risultato. Li carico il più possibile per far sì che diano il 110%. E loro lo fanno sempre. È come se entrassi in campo anche io”.