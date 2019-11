Lazio, il rammarico di Anna Falchi: “Tristi serate romane” - FOTO

I tifosi della Lazio non digeriranno facilmente la sconfitta di questa sera della squadra di Inzaghi contro il Celtic. Dopo il tris di vittorie in campionato, Immobile e compagni non sono riusciti a replicare in Europa League. Ora la qualificazione ai sedicesimi è tutt’altro che semplice, al punto che il cammino appare ormai pregiudicato. Anna Falchi, nota attrice nonché tifosa biancoceleste, ha espresso il proprio rammarico sui social, pubblicando una foto ed accompagnandola con il seguente messaggio: “Serate ‘tristi’ romane, dopo la sconfitta”.

