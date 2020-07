Lazio, Immobile ha la miglior media tra i bomber biancocelesti

Meglio di icone come Crespo, Vieri e Giordano. Meglio di leggende come Chinaglia e Piola. Piano piano Ciro Immobile sta riscrivendo la storia dei bomber laziali distruggendo record e segnando senza interruzione.

SOPRA LA MEDIA - Immobile non è l'idolo dei tifosi solo per la grinta e l'amore che esprime in campo, ma anche per la mole di gol segnati che portano sempre più in alto la prima squadra della Capitale. Al momento Ciro è al primo posto tra i bomber della storia del club per media gol a partita (0,69). L'attaccante dello schieramento di Inzaghi supera tutti e si piazza in cima alla speciale classifica. Immobile vuole ancora scrivere la storia della S.S. Lazio.