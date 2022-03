Lazio, Immobile: "I miei record merito della squadra. Derby? I tifosi della Roma mi chiedono..."

Serata magica per Ciro Immobile che con il suo gol non solo ha regalato la vittoria alla Lazio contro il Venezia ma ha anche superato il record di Piola diventando il miglior marcatore della storia biancoceleste. Ecco le parole dell'attaccante ai microfoni di Dazn al termine della gara: “Non è male essere vicino a grandi campioni come Ronaldo, Messi e Lewandowski che hanno fattoe ancora fanno la storia del calcio. Quando si tirano fuori i numeri devo dire sempre grazie alla squadra, sono sempre lì vicino a me per farmi battere ogni record. Oggi è stata una gara bella ma dura, sapevamo che il Venezia sarebbe venuto qui a lottare ma era importante vincere. Ci sentiamo bene fisicamente e mentalmente. Avevamo detto che bisognava affrontare con grande umiltà la seconda parte di campionato. Lottare l’uno per l’altro sia per finire bene il campionato che per mettere le basi solide per il futuro. Da dopo la sosta stiamo esprimendo un calcio divertente”.

PINO WILSON - “Quello che ti resta quando finisci di giocare è l’affetto della gente. Io sono davvero orgoglioso di quello sto facendo, ringrazio la gente che mi ha sempre sostenuto. Ho sentito tantissimo affetto per Pino in questi giorni significa che è stato un grande capitano e che rimarrà per sempre nel cuore dei tifosi”.

DERBY - “Incontro tanti tifosi della Roma che mi chiedono di non giocare. Ci sta lo sfottò. So quanto ci tengono i tifosi a questa partita e faremo del nostro meglio per vincere”.

Il bomber biancoceleste è poi intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo facendo da tempo delle belle cose, ci stiamo divertendo. Oggi è stata una partita difficile, abbiamo visto gli ultimi risultati, ora tutte vogliono fare punti. Il Venezia ha giocato bene. Abbiamo avuto un po' di occasioni, volevamo vincere.

WILSON E I BOMBER DELLA STORIA - "Questa è una società piena di storia e di campioni, io ho cercato di imparare da ognuno di loro. Si impara sempre dalla storia. Pino era un grande capitano, a detta di tanti era un leader. Ho cercato di imparare anche da lui. Era giusto dedicargli questa vittoria, so quanto la gente laziale teneva a lui".

LA MIGLIOR LAZIO? - "Credo di sì, abbiamo avuto un piccolo calo nel secondo tempo quasi alla fine, non so se di natura fisica, forse loro stavano spingendo di più. Ha ragione il mister, stiamo facendo divertire la gente".

DERBY - "E' un campionato duro, è una bella lotta sia per la Champions che per la salvezza. Dobbiamo essere concentrati, domenica troveremo una Roma arrabbiata per il pareggio di Udine, però noi ci faremo trovare pronti".

Immobile a Lazio Style Channel: "Era importante fare gol per vincere più che per il record, sono contento, era dura e difficile, il Venezia ha dato tutto. Andiamo avanti, sono soddisfatto della squadra, sono d’accordo con Sarri, ci divertiamo, stiamo bene insieme e in campo si vede. Wilson? I tifosi e la squadra stasera per Pino dovevano fare qualcosa in più. La gente ci teneva come capitano e persona, era giusto omaggiarlo e l’abbiamo fatto. Sono felice che hanno detto che sono degno di portare questa fascia, sono fiero di questo, è una delle cose più belle che mi potessero dire. Derby? Avremmo voluto Zaccagni con noi domenica, è importante per noi, ma il mister ha difficoltà a lasciare fuori uno tra Zac, Pedro e Felipe. Siamo infelici per Mattia ma sappiamo che abbiamo Pedro quindi non abbiamo tanti pensieri. Il quinto posto? Il mister ci ha chiesto una crescita nel breve, medio e lungo periodo, ci serviva ricompattarci e costruire per il futuro. Siamo sulla strada giusta, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto fino ad ora. Scegliamo noi il nostro destino, siamo risaliti e questo ci aiuta per assimilare i dettagli che il mister ci chiede. Lui e lo staff fanno il massimo, ora avere una settimana intera ci aiuta tantissimo. Di solito non parlo tanto di reparti quando c’è difficoltà nel difendere, è un problema di squadra, non di difensori. Magari noi attaccanti non facevano bene, i difensori che abbiamo non sono diventati brocchi all’improvviso, sono forti. Stanno facendo un grande lavoro".