Lazio, Immobile il “ritardatario” decisivo: nessuno come lui nella storia del club

A dirla tutta, “ritardatario” è un po' una parolaccia. Un vocabolo dall'accezione negativa che solo uno come Immobile avrebbe potuto ribaltare e rivalutare. Come riporta Lazio Page, Ciro è diventato il calciatore della storia della Lazio più decisivo nei minuti di recupero. Sono 7 i punti che il bomber di Inzaghi ha donato ai biancocelesti a partita ormai agli sgoccioli, uno in più di Signori e Caicedo a quota 6. La sua zampata contro il Brescia a tempo scaduto, però, è stata la prima da 3 punti. In passato ne erano arrivate altre quattro. Tutte per un pareggio finale, contro: Bologna (2016/17, gol dell'1-1),Cagliari (2017/18, il 2-2), Sampdoria (2018/19, momentaneo gol del 2-1 poi reso vano da Saponara per il 2-2 finale) e Atalanta (2019/20, il rigore del 3-3). Quella del Rigamonti è dunque la sua quinta rete nel recupero siglata con la maglia della Lazio in Serie A. Gol che gli permette di raggiungere Chinaglia e Fuser, e di guardare dal basso - in questa speciale classifica - solo Beppe Signori. Primo con 7 realizzazioni all'extratime. Un ritardatario tutt'altro che irritante di nome Ciro Immobile.

