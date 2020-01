Lazio, continua la festa a Piazza della Libertà: 150 persone presenti - FT&VD

Lazio, è qui la festa. A Piazza della Libertà, terra natia della squadra che ha portato il calcio a Roma - quasi - 120 anni fa. Calcio, ma molto di più. Tante sezioni della Polisportiva si stanno ritrovando nel luogo che ha dato inizio a tutto per dei festeggiamenti (organizzati da Mario Notari e dal Lazio Fan Shop) iniziati in mattinata e che proseguiranno fino al 12 gennaio. In questo pomeriggio d'Epifania, tra Befane e dolcetti biancocelesti, c'è spazio per gli spettacoli di cinofilia e di magia. Specie quest'ultimo catalizzatore di famiglie e bambini - che intonano "Non mollare mai" -, per un totale di circa 150 persone presenti. C'è grande entusiasmo, attorno alla Lazio in tutte le sue sfaccettature e ai suoi 120 anni di storia. Si respira l'aria dei Pionieri, Piazza della Libertà si è vestita di biancoceleste.

VIDEO - LO SPETTACOLO DI MAGIA

VIDEO - I BAMBINI CANTANO L'INNO DELLA LAZIO

VIDEO - LA CONSEGNA DELLE CALZE DELLA BEFANA