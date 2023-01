Lazio, Immobile l'unico a splendere a Lecce: il gol al Via del Mare mancava da 13 anni

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio perde incredibilmente la prima del 2023 contro il Lecce. I biancocelesti sprecano il vantaggio ottenuto e conservato nel primo tempo e si fannorecuperare da Strefezza e Colombo. Unico a salvarsi tra i capitolini è il solito Immobile, confermatosi bomber di razza. Il suo gol ha spento il digiuno al Via del Mare che durava da 13 anni: l'ultima marcatura in Salento risaliva ai tempi del Siena, il 27 ottobre 2010, nel terzo turno di Coppa Italia. In Serie A ha timbrato tutti gli stadi in cui è stato, gli mancava quello leccese. Ora non più.