Lazio, Immobile nella storia: Ciro eguaglia il record di Higuain

IMMOBILE STATISTICHE LAZIO - Ciro Immobile nella storia. Il bomber della Lazio, dopo la vittoria della classifica marcatori e della Scarpa d'Oro, si prende la soddisfazione di agguantare anche il record di Higuain. Con la rete firmata al San Paolo, Ciro agguanta il record dell'ex Napoli di 36 reti in una sola stagione stabilito nel 2015/16. Nessuno mai in Serie A è riuscito a fare meglio dell'argentino e della punta di Torre Annunziata. Immobile è nella storia della Lazio e con l'aquila sul petto per Ciro si contano 125 reti in 178 gare con l'aquila sul petto, con Signori (127) e PIola (159) che sono gli unici ad aver fatto meglio e non sembrano così inarrivabili. Ecco la top ten di tutti i tempi:

1) Immobile (2019/20) 36

1) Higuain (2015/16) 36

3) Nordahl (1949/50) 35

4) Nordahl (1950/51) 34

5) Angelillo (1958/59) 33

6) Borel (1933/34) 31

6) Meazza (1929/30) 31

6) Nyers (1950/51) 31

6) Toni (2005/06) 31

6) Cristiano Ronaldo (2019/20) 31

10) Hansen (1951/52) 30

10) Nyers (1949/50) 30