Lazio, Immobile non si ferma: già a lavoro in palestra - FOTO

La Lazio e ora l'Italia di mister Mancini dovranno fare a meno di Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste ha rimediato una lesione alla coscia destra nella gara di Europa League contro la Lokomotiv Mosca ed è stato costretto a dare forfait nel match di ieri contro il Bologna e non potrà rispondere alla convocazione azzurra. La pausa arriva quindi al momento giusto per il numero 17 che già nella giornata di oggi ha ricominciato a lavorare in palestra. Mister Sarri lo attende per il big match del 16 ottobre contro l'Inter.

