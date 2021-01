Lazio, Immobile punta il Genoa: ecco il dato che spaventa il Grifone

La Lazio scalda i motori, domani si torna in campo. Sarà il Genoa il primo avversario del 2021, anno che i biancocelesti devono cercare di iniziare nel migliore dei modi. E chi può essere decisivo in questo più di Immobile? Il suo è stato un 2020 da urlo, in cui il bomber si è dedicato a collezionare record. Una statistica su tutte incute timore al Genoa: Immobile, con 34 reti nell'anno solare, migliore marcatore italiano, ha segnato più di tutto l'attacco del Grifone. Le punte del Genoa ne hanno segnati 33 tra club e nazionali: 12 Scamacca, 9 Pandev, 4 Destro, 4 Pjaca, 4 Shomurodov. Inoltre, Ciro gradisce particolarmente il Genoa come vittima: sono 9 i gol siglati contro il Grifone, solo alla Sampdoria ne ha fatti di più (12). Insomma, domani sarà il bomber di Torre Annunziata l'arma in più della Lazio. Come sempre, d'altronde.