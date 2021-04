Lazio, Immobile tocca quota 153 gol in Serie A ed entra nella top 25: il dato

Con il sigillo del 3-0 al Milan ha chiuso la partita in grande stile, Ciro Immobile. Un gol risultato importante per il match ma anche per un dato importante: come riporta Lazio Page infatti, l'attaccante biancoceleste ha raggiunto quota 153 gol in Serie A, entrando così nella top 25 all time della competizione (agganciando Nyers e Crespo), e portandosi a -3 dalla top 20, con Riva, Mancini e Filippo Inzaghi a quota 156 e sempre più raggiungibili già in questa stagione da Immobile.

