Champions League, al via le semifinali: si parte con Real Madrid - Chelsea

Torna la Champions League, per l'ultimo atto che precede la finale di Istanbul prevista per il 29 maggio. Iniziano stasera il programma dell'andata delle semifinali, con la grande sfida che mette a confronto il Real Madrid di Zidane, che ospiterà il Chelsea di Tuchel. Ma lo spettacolo non mancherà di certo neanche domani, in quella che potrebbe essere una finale anticipata, tra Paris Saint-Germain e Manchester City, in un duello che si preannuncia imperdibile tra le stelle parigine Neymarr e Mbappè, che si confronteranno con la qualità di Phoden e De Bruyne.

Martedì 27 aprile

•Real Madrid - Chelsea, ore 21.00

Mercoledì 28 aprile

•Paris Saint - Germain- Manchester City, ore 21.00

