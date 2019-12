Lazio, Immobile top in Italia (e in Europa) nel 2019: una rimonta verso la cima

No, non era da lui. Non era da Ciro Immobile chiudere la prima parte di 2019 con solo 8 gol all'attivo. Un bottino scarno che, escludendo le 3 marcature in Coppa Italia, rasentava il flop totale. Poi, la svolta. Della Lazio e del suo bomber, per una seconda parte dell'anno impreziosita da una Supercoppa e dalle 19 gemme (2 in Europa League, ndr) dell'attaccante biancoceleste. Il totale di gol realizzati da Immobile nell'anno solare, tra tutte le competizioni, dunque si impenna e lo porta a quota 27. Come riporta Transfermarkt.it, solo un italiano nel mondo ha segnato quanto lui: Graziano Pellè. Con tutto il rispetto per la Chinese Super League, tra i due score c'è una certa differenza. Considerando tutti i campionati professionistici - quindi anche la Lega Pro -, Belotti è il terzo attaccante tricolore a quota 21. Dietro il granata c'è il vuoto, escludendo Quagliarella. È chiaro quindi su chi dovrà fare affidamento Mancini a Euro 2020. Ma non è finita qui.

IN EUROPA - Prendendo in esame solo le reti realizzate in campionato, Immobile ha chiuso il suo 2019 a quota 22. Cifra grazie alla quale rientra nella top 10 dei migliori marcatori dell'anno nelle varie leghe europee. Ciro è al decimo posto, mentre il podio è spartito così: Messi 34, Mbappè 31, Lewandowski 31. Alieni, ma non così distanti considerando quanto poco avesse raccolto Immobile fino a giugno. Una corsa in rimonta fino al top del calcio europeo e dei bomber italiani: la Lazio ha riscoperto il suo bomber, con lui al massimo della forma sognare non è un'utopia.

