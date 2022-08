Lazio, Immobile torna a Marassi: lo scorso anno si prese la scena

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La stagione di Ciro Immobile è iniziata in maniera positiva, finora però ha messo a segno solo una rete nel match d'esordio con il Bologna. Da uno come lui è lecito aspettarsi di più in termini numerici e la partita con la Sampdoria sembra essere l'occasione propizia per tornare a timbrare il cartellino. Infatti a Marassi indipendentemente dal fatto che si trattasse di Genoa o Samp, il bomber di Torre Annunziata ha sempre fatto molto bene. Nella passata stagione ha realizzato due reti contro i blucerchiati e addirittura una tripletta contro il Genoa. Un vero e proprio tripudio che conferma il feeling contro le genovesi del numero 17 biancoceleste. Basti pensare che al Grifone ha segnato 14 volte in 14 occasioni in cui li ha affrontati. Medesimo il bottino contro i doriani ma con una presenza in più. Nello specifico con la maglia della Lazio ha realizzato due doppiette al Ferraris contro la Sampdoria: la prima nella stagione 2019/2020 e la seconda nel confronto dello scorso anno.