Lazio, Impallomeni: "Luis Alberto governa. Zaccagni? Nessuno come lui in Italia?"

Una Lazio strepitosa quella che è scesa in campo ieri allo stadio Olimpico e che ha letteralmente annichilito il Milan di Pioli. Una prestazione da punto esclamativo quella dei ragazzi di Sarri che Impallomeni ha così commentato ai microfoni di TMW Radio: "Una prova perfetta. Mi ha impressionato per come è stata capace di sfruttare il momento negativo del Milan. Sarri ha aggredito subito, Lazio strepitosa che è arrivata sempre prima su contrasti e tutto. Si è divertita e ha divertito. Un giocatore come Zaccagni oggi in Italia non esiste. 8 reti e 4 assist, Mancini dovrebbe puntare molto su di lui in Nazionale. Con lui la Lazio gioca bene, è un equilibratore, un giocatore chiave della squadra".

LUIS ALBERTO - "Se non lo fai sentire importante non ti rende. Ma se lo fai sentire importante, lui governa. La Lazio non può permettersi di non sfruttare uno col suo talento. Nonostante le polemiche e tutto, in questo 2023 è stato il migliore, anche come comportamento. Ha dimostrato di avere carattere, personalità, in un momento come questo. Riconosco i meriti di Sarri, che ha sempre avuto ragione con lui a pretendere, ma vanno riconosciuti i meriti anche del giocatore".