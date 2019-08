Lazio, in arrivo il transfer di Jony: ci sarà con la Samp?

RASSEGNA STAMPA - Non è un periodo fortunato per la Lazio e per Simone Inzaghi. Il precampionato ha regalato dieci vittorie in altrettante gare, ma sono tanti i calciatori che si sono fermati. Da Luiz Felipe a Lazzari, passando per Caicedo, Lulic e Milinkovic in tanti hanno alzato bandiera bianca. Piano piano, tassello dopo tassello il piacentino sta recuperando tutti e spera di arrivare alle gare ufficiali con la rosa al meglio. Il tecnico spera di poter contare anche su Jony. Lo spagnolo è arrivato dal Malaga con cui è in corso un contenzioso. Il giocatore ha sfruttato una precisa causola del suo contratto che gli permetteva di andare in una squadra di massima serie in caso di mancata promozione del club spagnolo. Il patron del Malaga si è rivolto alla Fifa che, in attesa di una sentenza, dovrebbe fornire al calciatore un transfer provvisorio. Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, le pratiche sono partite prima di Ferragosto e in dieci - quindici giorni dovrebbe arrivare il via libera. Il tutto dovrebbe risolversi prima della sfida contro la Sampdoria e permettere a Inzaghi di convocare e avere a disposizione l'esterno. Qualora dovesse volerci qualche giorno in più, Jony sarebbe convocabile per il derby. I capitolini sperano di sbrigare presto la pratica per permettere al tecnico di avere tutta la rosa disponibile.

