Lazio, la rivincita di Berisha e il retroscena di mercato con la Sampdoria

RASSEGNA STAMPA - Valon Berisha è tornato. Dopo un anno con troppi infortuni, il kosovaro vuole dimostrare alla Lazio tutto il suo valore. Arrivato nell'estate scorsa dopo una grande stagione con il Salisburgo, il numero sette ha subito troppi stop. Una buona prestazione contro il Parma e poi qualche apparizione sparsa o poco più, nulla per un calciatore con le sue qualità. Inzaghi e la dirigenza credono fortemente in lui e lo hanno confermato. Il centrocampista ha fatto bene durante l'estate e adesso vuole tornare a essere protagonista. A cominciare da domenica quando, per ironia del destino, affronterà la Sampdoria. Come sottolinea l'edizione odierna de Il Tempo, il giocatore lo scorso anno era stato a un passo dai liguri. Per portarlo a Roma, infatti, Tare lo ha strappato proprio alle grinfie dei blucerchiati, vicini a chiudere l'affare con il Salisburgo. È servito un blitz del direttore sportivo per cambiare il corso degli eventi. Ora è tutto nelle mani di Berisha: è lui a dover riscrivere la sua storia alla Lazio e, magari, far mangiare le mani alla Sampdoria.

LAZIO, LE PAROLE DI BERISHA

LAZIO, LE CONDIZIONI DI LAZZARI

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE