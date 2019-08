Calciomercato Lazio, si cerca l'operazione last minute per l'attacco

La Lazio si è convinta, a Inzaghi serve un'altra pedina in attacco da affiancare a Immobile, Correa e Caicedo, soprattutto a causa della situazione poco chiara di quest'ultimo sul fronte rinnovo. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il profilo individuato sembra rispondere innanzitutto a due caratteristiche: altezza e abilità nel gioco aereo. Da stabilire se si punterà su un giocatore esperto che metterà in difficoltà i titolari o su un giovane da far crescere con più tranquillità. La suggestione continua ad essere costituita da Fernando Llorente, svincolato di lusso che però dovrebbe rinunciare a pretese esageratamente alte su stipendio e commissioni. Pretese che potrebbero essere influenzate in maniera decisiva dalla chiamata dell'Inter, che starebbe seriamente pensando all'ex Tottenham come alternativa a Lukaku ma che sta anche valutando le ipotesi di uno scambio tra Icardi e uno tra Milik e Dybala. In Bundesliga c'è anche la concorrenza del Borussia Dortmund. Altro nome fatto è quello di Ahmed Hassan, egiziano di proprietà del Braga della scuderia di Mendes e rispondente alle caratteristiche fisiche cercate. Altrimenti, occhio alle sorprese: Antonio Sanabria - già accostato alla Lazio - è in uscita dal Genoa, Giovanni Simeone cerca una sistemazione diversa dalla Fiorentina, Khouma Babacar è separato in casa con il Sassuolo, l'Atletico Madrid deve piazzare Kalinic. Attesa per questo rush finale di calciomercato.

