Lazio, Lazzari tenta il recupero lampo: i precedenti che fanno sperare

LAZZARI RECUPERO INFORTUNIO - Una brutta botta per Inzaghi e la Lazio l'infortunio alla mano che costringerà Manuel Lazzari ad operarsi oggi pomeriggio. La frattura scomposta a carico del terzo metacarpo della mano destra rimediata in un fortuito scontro di gioco ferma l'estaerno biancoceleste, sicuramente tra i più in forma di questo precampionato. Il giocatore si sottoporrà all'intervento nel pomeriggio e gli verrà subito applicato un tutore provvisorio. Per tre o quattro giorni il giocatore dovrà rimanere fermo, poi potrebbe ricominciare a correre quando indosserà un nuovo tutore in fibra di carbonio o termoplastico. L'ex Spal rischia di star fermo un mese e di rientrare dopo la sosta, ma tutti sperano che possa recuperare per il derby del 1 settembre. Ci sono poi due precedenti che lasciano bene sperare.

I PRECEDENTI - Come sottolinea la consueta rassegna stampa di Radiosei, Gonzalo Higuain e Papu Gomez sono i due casi che lasciano qualche speranza a Lazzari. Il centravanti argentino si infortunò alla mano il 27 novembre e quattro giorni dopo giocò con la maglia della Juventus al San Paolo contro il Napoli, realizzando anche la rete decisiva. L'infortunio del numero nove, però, forse era meno grave anche perché Lazzari subirà anche l'applicazione di una placca metallica sul terzo metacarpo per favorire la calcificazione ossea che ha come tempistiche un mese. Diverso il caso del numero dieci dell'Atalanta che subì contro il Crotone lo stesso infortunio capitato al quinto biancoceleste. L'argentino, però, giocò da protagonista la settimana successiva contro il Napoli e si operò il giorno dopo la sfida con i partenopei. Un approccio diverso, ma una situazione che fa ben sperare la Lazio e Inzaghi. Il mister piacentino, che ha voluto fortemente Lazzari, spera di poter contare sul numero 29 almeno per il derby del primo settembre. Mancano dodici giorni, sarà una corsa contro il tempo.

