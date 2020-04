Lazio, in casa Immobile è TikTok mania: Ciro e Jessica protagonisti degli sketch - VD

La nuova app TikTok sta spopolando in tutta Italia, e anche in casa Immobile sta diventato un ottimo passatempo. Ciro e Jessica, dopo aver vestito i panni dei protagonisti de 'La casa di carta', ha continuato a cimentarsi in qualche altro simpatico sketch. Nel primo, il bomber della Lazio e il figlio Mattia in una scena della serie tv 'Gomorra', mentre nel secondo c'è anche la moglie dell'attaccante, portatrice di una buona notizia, che sembra però non aver fatto particolarmente piacere al capocannoniere della Serie A.

Uefa, la raccomandazione alle federazioni: "I campionati vanno conclusi"

Immobile, Ciro e Jessica nei panni del Professore e di Tokyo de 'La casa di carta' - VD

TORNA ALLA HOMEPAGE