Lazio, in casa segni sempre: in Europa solo tre squadre hanno fatto meglio

Una macchina da gol, difficile per gli avversari non essere colpiti da questa Lazio straripante. In casa o in trasferta non fa differenza, l'armata di Inzaghi non ha difficoltà a trovare la via del gol. In totale i centri sono 60 in 26 giornate di Serie A, numeri da capogiro. Solo l'Atalanta ha fatto meglio, con 70 reti all'attivo. Ma tra le mura dell'Olimpico il dato risalta agli occhi, perché i biancocelesti hanno infilato la compagine nemica per ben 39 volte. Nei cinque campionati europei più importanti, solamente tre squadre hanno fatto meglio: Borussia Dortmund (41), PSG (44) e Barcellona (44).

