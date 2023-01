Lazio, in difesa non si passa: i numeri e il confronto con la scorsa stagione

La Lazio ha chiuso il girone d'andata con il netto 4-0 rifilato al Milan. Un successo rotondo che permette alla squadra di Sarri di raggiungere la terza posizione in classifica e di girare sul podio. Una crescita importante quella delle aquile che in un anno si sono migliorate tantissimo. Capitolini che hanno sei punti in più rispetto alla scorsa stagione e sono passati dall'ottava alla terza posizione. La difesa è il reparto migliorato di più in assoluto. Quello di ieri è stato l'undicesimo cleansheet in campionato. Numeri che fanno della Lazio la seconda miglior retroguardia del campionato alle spalle del Napoli che ha subito un gol in meno. Le 15 reti incassate da Provedel e compagni sono poche in confronto allo scorso anno quando, a questo punto del campionato, la Lazio aveva incassato 34 gol. Alla fine della stagione furono 58 i gol subiti e Sarri si è molto concentrato su questo aspetto. I numeri parlano chiaro, i biancocelesti sono migliorati tantissimo e ora è tempo di fare quello step in più.