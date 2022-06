Lazio, indice di liquidità: iscrizione ok, ora si lavora per il calciomercato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'annuncio è arrivato dalla Lega Serie A con un comunicato: la Lazio ha provveduto agli adempimenti finanziari necessari per il rispetto della soglia dello 0.5 dell'indice di liquidità. Il presidente dei biancocelesti Claudio Lotito ha scelto di non aspettare l'esito del ricorso al Tar della Figc contro il pronunciamento del Collegio di Garanzia del Coni, ma di sistemare l'indicatore con il suo intervento. Qualunque possa essere la decisione dei giudici, la Lazio sarà perfettamente in linea con quanto richiesto per l'iscrizione al prossimo campionato.

IL CALCIOMERCATO - Questo passaggio non aveva mai destato preoccupazione e il presidente Lotito aveva già deciso di intervenire in prima persona, senza legare il raggiungimento della soglia dello 0.5 a eventuali operazioni di calciomercato in uscita. Adesso però le cessioni degli esuberi saranno determinanti per l'ultimo step riguardante l'indice di liquidità: coprire l'ultimo decimale arrivando a 0.6, in modo da abbattere qualsiasi limitazione relativa al calciomercato. La società biancoceleste sta lavorando in questo senso, per poter depositare le operazioni già concluse (l'acquisto di Marcos Antonio e i vari rinnovi di contratto) oppure quelle che nel frattempo verranno definite. La partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore del 5 luglio fissa una data limite entro la quale raggiungere l'obiettivo, per regalare da subito al tecnico Maurizio Sarri gli elementi necessari per lavorare al meglio.