Lazio - Inter, Camolese: "Sarà una bellissima partita. Eriksen? Forte, ma..."

Giancarlo Camolese, ex giocatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva il big match di questa sera tra i biancocelesti e l'Inter: "Bellissima partita tra due squadre che stanno bene e sono convinte. La Lazio, per come è stata costruita, mi piace tantissimo. Conte ha dato un’identità all’Inter. I tecnici si aspettano una grande gara dai giocatori migliori, Luis Alberto e Lukaku. Eriksen? Era giusto prenderlo perché è un giocatore dalla tecnica superiore, ma mi chiedo dove possa essere schierato nel 3-5-2. E’ un grande giocatore, può fare la differenza anche subentrando dalla panchina".

