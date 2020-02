Lazio - Inter, probabili formazioni: Correa con Immobile, più Luiz Felipe di Patric

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - INTER - La Lazio vince, l'Inter vince. Soffrendo entrambe ma in modi diversi: alla fine contano i tre punti. Alla fine conta che Lazio - Inter sarà un big match come non se ne vedevano da anni a Roma e Milano. La classifica recita questo: Inter 54, Juventus 54, Lazio 53. Vincendo i biancocelesti scavalcherebbero i nerazzurri e - Juve permettendo - potrebbero diventare primi da soli. Cresce l'acquolina in bocca, Inzaghi punterà ovviamente sui migliori al netto degli infortuni.

In porta scontata la presenza di Strakosha, mentre in difesa torna Radu. Il romeno si riposizionerà sul centrosinistra, facendo scalare Acerbi al centro e aprendo il ballottaggio tra Luiz Felipe e Patric per l'ultimo posto disponibile. Il brasiliano sembra al momento essere in vantaggio. A centrocampo torna Milinkovic, non Lulic. Il capitano si è operato alla caviglia, starà fuori almeno 20 giorni. La Lazio dovrà puntare tutto su Jony, che si è mostrato comunque in grande crescita nelle ultime uscite. Dovrà confermarsi e cancellare l'errore della gara d'andata. Leiva e Luis Alberto, neanche a dirlo, titolari. La grande domanda sta in attacco. Chi al fianco di Immobile, Correa o Caicedo? Questo è il dilemma. Il Panterone ha timbrato ancora, ma non sta benissimo. E il Tucu è ancora sulla via del recupero, si giocano il posto.

CAPITOLO INTER - Per Conte gli interrogativi aumentano, visto che i nerazzurri hanno disputato anche la semifinale d'andata di Coppa Italia mercoledì sera contro il Napoli. Comunque rientreranno dalla squalifica Bastoni, Berni e Lautaro Martinez: quest'ultimo giocherà sicuramente. In porta Handanovic non ce la fa, confermato Padelli. Altro ballottaggio interessante è quello tra Vecino ed Eriksen. E attenzione alla sfida Candreva-Moses. Di seguito, le probabili formazioni di Lazio - Inter.

Lazio - Inter

Serie A 2019/20 - 24ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - domenica 16 febbraio, ore 20:45

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Jony; Correa, Immobile. A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Bastos, Vavro, Marusic, D. Anderson, Minala, Cataldi, Parolo, Lukaku, A. Anderson, Caicedo, Adekanye. All.: Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lulic

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Luiz Felipe

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez. A disp.: Handanovic, Berni, Stankovic, Godin, Ranocchia, D'Ambrosio, Biraghi, Moses, Borja Valero, Vecino, Sanchez. All.: Antonio Conte.

INDISPONIBILI: Asamoah, Esposito, Gagliardini, Sensi

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: D'Ambrosio

ARBITRO: Rocchi (sez. di Firenze)

ASSISTENTI: Alassio e Costanzo

IV UOMO: Pasqua

VAR: Mazzoleni

AVAR: Vivenzi

