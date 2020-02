Lazio - Inter, la diretta: dove vedere la partita in tv e in streaming

DOVE VEDERE LAZIO - INTER - Sudata, ma felice, la Lazio rientra a Roma con tre punti in tasca e la carica giusta per iniziare una nuova settimana. Una settimana di fuoco, tra l'altro, visto che i biancocelesti (terzi a quota 53 punti, ndr) affronteranno la capolista Inter con la possibilità di scavalcarla. Per l'occasione l'Olimpico dovrebbe andare sold out, e tanti tifosi laziali dovranno per forza vedere la partita da casa. Lazio - Inter, in programma domenica 16 febbraio alle 20:45, sarà dunque visibile in esclusiva Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno, visibile anche ai soli abbonati “Sport”) e 202 (Sky Sport Serie A, per gli abbonati “Calcio”). Stesse “frequenze” anche in streaming per tablet, pc e smartphone. Dispositivi sui quali il match verrà trasmesso tramite l'app di Sky Go.

TORNA ALLA HOMEPAGE