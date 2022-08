Lazio-Inter, i precedenti: allo stadio Olimpico gol e spettacolo sono garantiti

Fonte: Antonio Pilato - lalaziosiamonoi.it

Mancano tre giorni al big match tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico. Una sfida già importante per i piani alti della classifica che potrà dare le prime risposte sul percorso di crescita della squadra di Sarri. La formazione del grande ex Simone Inzaghi però può contare su un attacco straordinario e su una rosa di indubbia qualità. In passato le due compagini hanno sempre garantito grandi emozioni negli incroci all'ombra del Colosseo. Lo scorso anno dopo il vantaggio di Perisic nel primo tempo, i biancocelesti riuscirono a ribaltare il risultato con Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic-Savic per il 3-1 finale. In generale sono 89 i confronti totali nella Capitale. Il bilancio pende leggermente dalla parte dei nerazzurri che hanno vinto 33 volte a fronte delle 25 della Lazio. In 31 occasioni le squadre si sono equivalse. L'Inter ha messo a segno 121 reti mentre gli aquilotti 111 a testimonianza di come quando queste due squadre storicamente si affrontino sempre a viso aperto badando soprattutto a cercare il gol piuttosto che a difendersi.