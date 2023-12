Lazio-Inter, Recalcati come Nainggolan: "Finirà così..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio contro l'Inter proverà a fare il colpaccio. Domenica allo Stadio Olimpico la squadra di Maurizio Sarri ospiterà i nerazzurri con l'obiettivo di smentire tutti i pronostici che, oggi, vedono nettamente favoriti ragazzi di Simone Inzaghi. Un esito, quest'ultimo, che trova pienamente d'accordo anche il telecronista e dichiarato tifoso interista Christian Recalcati. Quest'ultimo in diretta su Radiosei ha ammesso di non aver dubbi sul risultato del match:

"Sarei stato contento se l’Inter fosse passata per prima in Champions, ma quando sei lì, va bene anche incontrare il Real. Magari se incroci il Lipsia, fanno le barricate e tu non segni, mentre le squadre più forti giocano a viso aperto e forse riesci ad avere la meglio. Per carità, eviterei il Bayern Monaco, ma anche il City che ha perso De Bruyne non è così terribile. Lo abbiamo incrociato in finale e ce la siamo giocata".

INZAGHI - "Non arriveremo mai in finale di Champions per la seconda volta consecutiva, ma ci proveremo. Ovvio che la società stessa ha detto che l’obiettivo è la seconda stella. L’unico limite che imputo a Inzaghi è che l’Inter ha una rosa con cui si può fare anche il 4-3-1-2 o il 4-3-3, ma lui non cambia mai. Anche questa cosa che se un giocatore prende un giallo, viene subito sostituito, la trovo stucchevole".

LAZIO-INTER - "Onestamente per domenica non ho timore di avere difficoltà contro la Lazio. È una partita che in questo momento può essere difficile, ma che l’Inter vincerà senza problemi. Non dico di giocarmi l’over 3,5, ma il 2 sì. Mi sento francamente superiore alla Lazio".