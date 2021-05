Lazio, Inzaghi all'Inter con Milinkovic? I tifosi nerazzurri sognano

Inzaghi all'Inter dopo la rottura con la Lazio e Lotito, è successo tutto in poche ore. Simone diventerà presto l'erede di Conte in nerazzurro, si porterà dietro il suo vice Farris. Ma i tifosi interisti chiedono di più e vogliono Milinkovic. I social sono esplosi alla notizia di Simone pronto a sbarcare a Milano per cambiare città e squadra, i tifosi biancocelesti da una parte feriti per l'addio, i nerazzurri dall'altra che chiedono al loro futuro allenatore di convincere il Sergente per portarlo all'Inter. Ma il serbo è una colonna della Lazio, difficile pensare che possa lasciare Roma.