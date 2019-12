Lazio, Inzaghi e Immobile a Dubai: cena con Insigne

DUBAI - Metti una sera a cena... Simone Inzaghi, Ciro Immobile e Lorenzo Insigne. Nella splendida cornice degli Emirati Arabi, il mister e il bomber della Lazio, assieme all'attaccante del Napoli (amici di vecchia data sin dai tempi del Pescara), si sono ritrovati a cena con le rispettive mogli nel rinomato Nusr Et, noto ristorante turco presente anche a Dubai - a riportarlo il Corriere dello Sport. Specialità della casa? Carne a volontà. Dopo le fatiche di Supercoppa il meritato riposo per Inzaghi e Immobile. Amici a cena, ma avversari il prossimo 11 gennaio, quando la Lazio ospiterà il Napoli di capitan Insigne per l'ultima giornata del girone d'andata.

