Brescia - Lazio, al via la vendita dei biglietti: info e prezzi

Il 2020 è alle porte, e il campionato di Serie A è pronto a ripartire con l'anno nuovo. Il primo match ufficiale sarà Brescia - Lazio del 5 gennaio (ore 12.30). Sono arrivate le prime informazioni utile per la trasferta dei biancocelesti al Rigamonti:

E' partita la vendita libera per la partita in programma il 5 gennaio alle 12:30. Per il settore ospiti ci sarà la possibilità di acquistare il tagliando entro le 19:00 di sabato 4 gennaio, come riporta il sito ufficiale del Brescia, mentre per gli altri settori la vendita continuerà anche il giorno stesso della partita. Di seguito i prezzi:

Curva Nord €32

Curva Sud (OSPITI) €32

Gradinata Alta €42

Gradinata Bassa €47

Tribuna Centrale €82

Tribuna Rondinelle €102

Tribuna VIP €202

