Calciomercato Lazio, l'Empoli spinge per Casasola: i dettagli

Il calciomercato invernale si avvicina. Dopo Capodanno, i club andranno a caccia di qualche colpo per puntellare le rose. In casa Lazio si lavorerà molto in uscita. Dopo l'uscita di Durmisi, direzione Nizza, sono molti i giocatori che cercano una sistemazione. Tra questi c'è Tiago Casasola. L'argentino è un rebus. Acquistato a gennaio dalla Salernitana, il difensore è arrivato a giugno convinto di essere aggregato per il ritiro di Auronzo. Le esigente dei campani, però, hanno riportato il sudamericano a vestire la maglia granata. Un amore mai sbocciato con Ventura e qualche problema di troppo con la piazza, però, hanno interrotto sul nascere la seconda esperienza a Salerno. Il giocatore è tornato a Formello e si è allenato con la Lazio, senza finire nel giro dei convocati di Inzaghi. La soluzione migliore pre tutti sembrerebbe essere un'esperienza in un'altra piazza.

LE TRATTATIVE - Dopo i sondaggi di Parma, Verona, Juve Stabia, Deportivo La Coruna, Huesca, Mirandes, Rayo Vallecano, Chievo, Livorno ed Elche, il suo futuro potrebbe essere in Toscana. Secondo quanto appreso in esclusiva dalla nostra redazione, sulle tracce del giocatore ci sarebbe l'Empoli. La squadra allenata da Roberto Muzzi segue Tiago da circa due mesi e vorrebbe portarlo al Castellani anche per sopperire all'emergenza infortuni che ha falcidiato la propria difesa soprattutto sulle corsie esterne. L'ipotesi più probabile è che il trasferimento si possa fare sulla base di un prestito. Il ragazzo di Buenos Aires ha voglia di rimettersi in mostra e accetterebbe volentieri il trasferimento in Toscana. Casasola, che nei giorni scorsi si è sposato con la fidanzata Carlotta, vuole tornare protagonista e gli azzurri potrebbero fare al caso suo. Non rimane che aspettare che dalle parole si passi ai fatti e che le parti in causa (Lazio, Empoli ed entourage del giocatore) trovino i rispettivi accordi. I rapporti tra i club sono buoni e questo potrebbe favorire l'affare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.

CALCIOMERCATO LAZIO: LA SALERNITANA ALLONTANA KIYINE

LAZIO, LE PAROLE DI DIACONALE

TORNA ALLA HOMEPAGE