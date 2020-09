Lazio, Jony pronto per l’Osasuna: “Nuove sfide, massima speranza” - FT

Jony è tornato in Liga e ha firmato per l'Osasuna. L'esterno spagnolo, dopo un solo anno in biancoceleste, ha lasciato la capitale per iniziare una nuova avventura. Il club di Pamplona ha ufficializzato il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto. Jony ha già posato con la sua nuova maglia e ha pubblicato la foto sul suo profilo Instagram scrivendo: "Nuove sfide, massima speranza".