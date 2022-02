Lazio, Jovane Cabral è arrivato a Roma: "Contento di essere qui" - FOTO & VIDEO

Jovane Cabral è il nuovo acquisto della Lazio, arrivato nella giornata di ieri poco prima del gong finale del calciomercato. L'ex calciatore dello Sporting Lisbona è sbarcato a Fiumicino: per lui domani visite mediche in Paideia e poi la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti fino al termine della stagione. “I happy to be here. Forza Lazio”, "Sono contento di essere qui. Forza Lazio", queste le sue prime parole.

Pubblicato l'1/02