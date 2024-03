Lazio-Juve, Marelli: "Su Pedro non è rigore. Ma la trattenuta su Zaccagni..."

TUTTOmercatoWEB.com

La Lazio ha vinto contro la Juventus al 93', regalandosi e regalando ai propri tifosi una gioia incredibile. Nell'arco dei novanta minuti, però, molteplici sono stati gli episodi meritevoli di un approfondimento, soprattutto sotto l'aspetto arbitrare. In tal senso, dagli studi di Dazn, è intervenuto dopo il triplice fischio l'ex direttore di gara Luca Marelli:

"Contatto tra Pedro e Szczęsny? Lo spagnolo giustamente non protesta, anche perché la dinamica si lasciava a interpretazioni diverse. Dalla telecamera bassa, però, si vede che Szczęsny con l'anulare sinistro toccare il pallone, sembra una sciocchezza, ma non lo è. Per quanto riguarda la trattenuta su Zaccagni, l'arbitro stava seguendo l'azione sulla parte destro del campo. La trattenuta è nettissima, Zaccagni non trattiene Bremer e per quanto l'arbitro non potesse vederlo, questo è un episodio da Var".