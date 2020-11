Lazio - Juventus, Fares fa una promessa ai tifosi: "Avete ragione, allenerò i cross" - FT

Dalla sfida tra Lazio e Juventus sono arrivati segnali positivi. La squadra di Inzaghi, nonostante le difficoltà e una vigilia tutt'altro che tranquilla, ha dimostrato spirito guerriero. Caicedo ha confermato quella che è diventata una sua caratteristica, andare in rete negli ultimissimi minuti della gara. Correa è stato l'artefice dell'azione che ha portato alla rete, e l'ingresso in campo di Akpa Akpro è stato decisivo per le sorti della partita. Luis Alberto, tornato in campo dopo un lungo stop, non ha deluso. Non ha convinto, invece, la performance di Mohamed Fares. L'algerino si è reso protagonista di alcuni cross decisamente da rivedere. E gli errori non sono passati inosservati agli occhi dei tifosi che, sotto il post pubblicato dal club su Instagram, hanno commentando con qualche critica. L'ex Spal ha puntualmente risposto, impegnandosi pubblicamente: "Avete ragione, allenerò i cross".

Juventus - Lazio, Akpa Akpro sui social: “Non si molla!”

Serie A, Caicedo è il giocatore ad aver segnato più gol dopo il 90' dalla scorsa stagione

TORNA ALLA HOMEPAGE