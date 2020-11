Juventus - Lazio, Akpa Akpro sui social: “Non si molla!”

Un pareggio importantissimo che sa quasi di vittoria quello conquistato dalla Lazio allo scadere contro la Juventus. Felipe Caicedo al minuto 94 ha messo in rete la palla dell'1-1 e la gioia è esplosa per un risultato che sembrava impossibile. Al termine del match anche Akpa Akpro, entrato nel secondo tempo, che su Instagram ha scritto: "Non si MOLLA. Forza Lazio".

