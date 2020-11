Lazio, confusione Gazzetta: scambia Cataldi con Caicedo - FOTO

Caicedo sempre più trascinatore della Lazio. Nel recupero altra zampata dell'ecuadoriano, che riprende anche la Juventus, una settimana dopo la prodezza di Torino sempre in extra time e quella di San Pietroburgo all'82'. Stavolta neanche la Gazzetta dello Sport può ignorare l'impresa e addirittura assegna un posto a Felipao nell'epica laziale e nell'enciclopedia del calcio. Ma in questi giorni quando la Rosea parla di Lazio la confusione sembra quasi inevitabile: nel ricordare le imprese del passato, oltre al gol dello scorso 7 dicembre 2019 sempre contro la Juventus, assegna a Caicedo anche quello realizzato a Riyad da Cataldi in finale di Supercoppa. Il recupero è ormai zona Caicedo, ma in quel caso non c'è stato bisogno del suo intervento: ci ha pensato Danilo su punizione a blindare il risultato.



Pubblicato l'8/11