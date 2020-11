Lazio - Juventus, Kovacevic: "Partita importante e equilibrata, Ronaldo sarà decisivo"

Lazio - Juventus di domenica sarà "importante e equilibrata", parola di Darko Kovacevic. L'ex attaccante juventino, con un passato anche in biancoceleste, nel Match Program ha detto la sua sul big match di giornata: "Vedo la Juve favorita: Cristiano Ronaldo è tornato ancora più forte dopo lo stop per il Covid, me lo aspetto decisivo".

CAMPIONATO - "Attualmente lavoro all'Olympiakos come consulente di mercato, ma seguo sempre la Serie A: quest'anno c'è un'Inter con una squadra di livello mondiale ed un Milan che può contare su un incredibile Ibrahimovic. La Juventus vince però da nove campionati consecutivi e non mollerà il trono facilmente".

JUVENTUS SIMILI - "Si, vedo analogie tra la mia Juve e questa: una squadra piena di stelle. Ho avuto la fortuna di giocare con calciatori come Zidane, Del Piero e Inzaghi. Anche adesso c'è un gran numero 9 come Morata e giocatori di tecnica e qualità a centrocampo".

RICORDI AMARI - "La Lazio è sempre stata una minaccia per lo scudetto durante il mio biennio alla Juventus, ricordo la loro vittoria ai nostri danni nel 2000. Avevano calciatori importanti come Simeone, Nedved e Mancini. Erano una squadra temibile, così come lo sono ora".