Lazio - Juventus, Maifredi: "Bianconeri superiori, ma Immobile è pazzesco"

È molto critico con la sua vecchia squadra, Gigi Maifredi. L'ex allenatore della Juventus ha attaccato i bianconeri per la pessima prestazione contro il Sassuolo: "Neanche in terza categoria si prende un gol come il secondo che ha subito ieri la Juve", ha detto a TMW Radio. E nell'ottica della sfida contro la Lazio, Maifredi avverte la squadra di Sarri: "La Lazio gioca bene a calcio, ha giocatori che sanno toccare bene la palla come Correa e Luis Alberto. Immobile poi è pazzesco, fa gol in tutte le maniere e quando meno te lo aspetti. Pronostici per sabato? La Juve per potenziale è superiore..."

