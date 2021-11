Lazio - Juventus, sfida anche sulla Treccani: "sarrismo" contro "corto muso"

Lazio - Juventus. Sarri contro Allegri, giochismo contro risultatismo, la grande bellezza contro l'estremo cinismo. Praticamente "sarrismo" contro "corto muso". I due tecnici infatti sono emblemi di filosofie diverse, addirittura opposte, che si sfidano dalla notte dei tempi. Negli anni ottanta era Sacchi contro Trapattoni, da almeno cinque anni Sarri e Allegri hanno riacceso un dualismo eterno. E la sfida dal campo si è spostata anche al di fuori, addirittura sull'enciclopedia Treccani. La grande influenza degli allenatori infatti ha portato a introdurre due neologismi che accendono la fantasia dei tifosi. Tre anni fa fu il turno del "sarrismo", definito come una concezione di fondata sulla velocità e la propensione offensiva. Nei giorni scorsi è entrato il termine "corto muso", ossia la vittoria ottenuta col minimo distacco necessario di cui Allegri ha spesso parlato in conferenza stampa. Una sfida totale che sabato all'Olimpico in Lazio - Juventus vivrà un nuovo capitolo.